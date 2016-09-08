Паралімпійський комітет Білорусі уникнув покарання за прапор РФ на церемонії відкриття - покарали тільки чиновника, який ніс прапор

Паралімпійський комітет Білорусі уникнув санкцій з боку Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) за появу російського прапора на церемонії відкриття Ігор-2016. Про це на прес-конференції заявив прес-аташе МПК Крейг Спенс, повідомляє ТАСС.

"Мова йде про гостя в делегації збірної Білорусії. Це індивідуальний протест. Ми так його розцінюємо, тому застосували санкції тільки до цієї людини - відкликали його акредитацію", - сказав Спенс, відповідаючи на запитання кореспондента ТАСС. Також він кілька разів підкреслив, що людина з прапором був "не спортсменом і не тренером", тому "вирішити питання було простіше".

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"На наш погляд, питання закрито. Сьогодні ми розмовляли з Паралімпійським комітетом Білорусії і сказали їм, що правила є правила. Політичні протести заборонені на Паралімпійських іграх, - додав прес-аташе МПК. - Якщо вони продовжать такі протести, тоді ми будемо думати про подальші заходи".

Як повідомляв УНІАН, член делегації збірної Білорусі директор Республіканського центру олімпійської підготовки з легкої атлетики Андрій Фомочкін проніс прапор Росії під час параду атлетів на церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро в знак солідарності з російськими паралімпійцями, яких не допустили до Ігор. Пізніше за цей вчинок він був позбавлений акредитації на Ігри.

Російська команда не бере участі в Паралімпійських іграх - 2016. 7 серпня МПК дискваліфікував Паралімпійський комітет Росії (ПКР) і не допустив російських спортсменів до участі в змаганнях. Спроби оскаржити дане рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS) ні до чого не привели. Також МПК відмовив більш ніж 175 російським паралімпійцям в індивідуальному допуск до участі в Іграх-2016.