Українець Катишев виграв бронзову медаль Паралімпіади-2016
18:47, 08 вересня 2016Ріо-2016
335
Одеський спортсмен посів третє місце в змаганнях зі стрибків у довжину.
Reuters
Український легкоатлет Руслан Катишев виграв бронзову медаль Паралімпійських ігор на змаганнях зі стрибків у довжину.
33-річний одесит на змаганнях для спортсменів з найвищим рівнем вадів зором (категорія T11), стрибнув на 6,20 метра. Золото завоював бразилець Рікардо Коста де Олівейра (6,52 м), срібло - американець Лекс Джилетт (6,44 м).
Зазначимо, що для Руслана Катишева ця медаль стала третьою на Паралімпіадах. На Іграх-2012 в Лондоні він виграв золото у стрибках у довжину, а також бронзу в потрійному стрибку.
Як повідомляв УНІАН, першу медаль на Паралімпіаді-2016 для України приніс Роман Данилюк у штовханні ядра.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter