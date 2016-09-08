Українець Катишев виграв бронзову медаль Паралімпіади-2016

Український легкоатлет Руслан Катишев виграв бронзову медаль Паралімпійських ігор на змаганнях зі стрибків у довжину.

33-річний одесит на змаганнях для спортсменів з найвищим рівнем вадів зором (категорія T11), стрибнув на 6,20 метра. Золото завоював бразилець Рікардо Коста де Олівейра (6,52 м), срібло - американець Лекс Джилетт (6,44 м).

Зазначимо, що для Руслана Катишева ця медаль стала третьою на Паралімпіадах. На Іграх-2012 в Лондоні він виграв золото у стрибках у довжину, а також бронзу в потрійному стрибку.

Як повідомляв УНІАН, першу медаль на Паралімпіаді-2016 для України приніс Роман Данилюк у штовханні ядра.