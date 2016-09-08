Легкоатлет Данилюк приніс Україні першу нагороду на Паралімпіаді - бронза у штовханні ядра

У Ріо-де-Жанейро завершилися легкоатлетичні змагання зі штовхання ядра в рамках Паралімпійських ігор, де першу нагороду до скарбнички збірної України приніс Роман Данилюк, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець завоював бронзову медаль у категорії F12 (друга з трьох категорій незрячих спортсменів).

Данилюк штовхнув снаряд на 15,94 метра, показавши кращий особистий результат сезону. Перемогу в секторі здобув іспанець Кім Гонсалес Лопес (16,44), срібло у Самана Пакбаза з Ірану (15,98).

Роман Данилюк представляє Кременчук.

Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада в Ріо-де-Жанейро проходить з 7 по 18 вересня.