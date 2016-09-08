Легкоатлет Данилюк приніс Україні першу нагороду на Паралімпіаді - бронза у штовханні ядра
17:59, 08 вересня 2016Ріо-2016
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Українець показав найкращий персональний результат у сезоні, чого вистачило для завоювання 3-го місця.
Данилюк завоював бронзу на Паралімпіаді в Ріо / pplus.in.ua
У Ріо-де-Жанейро завершилися легкоатлетичні змагання зі штовхання ядра в рамках Паралімпійських ігор, де першу нагороду до скарбнички збірної України приніс Роман Данилюк, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українець завоював бронзову медаль у категорії F12 (друга з трьох категорій незрячих спортсменів).
Данилюк штовхнув снаряд на 15,94 метра, показавши кращий особистий результат сезону. Перемогу в секторі здобув іспанець Кім Гонсалес Лопес (16,44), срібло у Самана Пакбаза з Ірану (15,98).
Роман Данилюк представляє Кременчук.
Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада в Ріо-де-Жанейро проходить з 7 по 18 вересня.
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