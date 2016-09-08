Кенійський атлет виграв першу медаль Паралімпіади в Ріо

Кенієць Самвел Кімані став володарем першої золотої медалі Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро.

26-річний спортсмен переміг у забігу на 5000 метрів для спортсменів категорії T11 - ті, хто повністю не бачить або може розпізнавати лише сонячне світло.

Кімані за підтримки поводиря Джеймс Бойта подолав дистанцію за 15:16.11. Українці в цьому змаганні участі не брали.

Зазначимо, що для Кімані це не перша паралімпійська медаль. Раніше він вигравав срібло на Паралімпіаді-2008 в Пекіні.