Кенійський атлет виграв першу медаль Паралімпіади в Ріо
16:38, 08 вересня 2016Ріо-2016
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Самвел Кімані став найкращим у забігу на 5000 метрів для незрячих спортсменів.
Reuters
Кенієць Самвел Кімані став володарем першої золотої медалі Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро.
26-річний спортсмен переміг у забігу на 5000 метрів для спортсменів категорії T11 - ті, хто повністю не бачить або може розпізнавати лише сонячне світло.
Кімані за підтримки поводиря Джеймс Бойта подолав дистанцію за 15:16.11. Українці в цьому змаганні участі не брали.
Зазначимо, що для Кімані це не перша паралімпійська медаль. Раніше він вигравав срібло на Паралімпіаді-2008 в Пекіні.
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