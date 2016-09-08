Пронесли прапор на знак солідарності з російськими паралімпійцями - голова Паралімпійського комітету Білорусі

Голова Паралімпійського комітету Білорусі Олег Шепель пояснив демонстрацію прапора РФ на церемонії відкриття Паралімпіади-2016 в бразильському Ріо-де-Жанейро солідарністю зі спортсменами Росії, повідомляє БЕЛТА.

"Цей жест члени білоруської делегації зробили в знак солідарності з російськими паралімпійцями, які були відсторонені від участі у змаганнях в Ріо без підтверджених порушень антидопінгових правил і персональної дискваліфікації", - повідомив Олег Шепель.

Читайте такожВстановлено особу білоруса, який проніс прапор Росії на відкритті Паралімпіади 7 серпня Росія була усунена від участі в Паралімпійських іграх через звинувачення в масовому використанні допінгу.

Як повідомляв УНІАН, білоруські атлети пронесли прапор Росії на церемонії відкриття Паралімпіади, яка відбулася в ніч на четвер на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро.