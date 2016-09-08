Встановлено особу білоруса, який проніс прапор Росії на відкритті Паралімпіади

Особу члена збірної Білорусі, який виніс прапор РФ на церемонії відкриття Паралімпіади-2016 в бразильському Ріо-де-Жанейро, встановлено, повідомив журналіст Press Association Метт МакГіхен у своєму Twitter.

"Прапор конфіскований. МПК (Міжнародний паралімпійський комітет) вирішує питання про те, які заходи до нього будуть застосовані", - написав МакГихэн.

У свою чергу в Паралімпійському комітеті Росії заявили агентству Р-Спорт, що очікували цього і пропонують нагородити білорусів Орденом дружби.

"В принципі, ми чекали цього від білоруської команди. Президент їх паралімпійського комітету Олег Шепель говорив, що російський прапор обов'язково буде на відкритті. Але те, що вони наберуться сміливості і пройдуть з прапором - це просто здорово. Я б дала Орден дружби, тому що не кожен зважиться зробити такий вчинок", - заявила віце-президент ПКР, 13-разова паралімпійська чемпіонка з легкої атлетики Римма Баталова.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний паралімпійський комітет буде розслідувати інцидент з делегацією збірної Білорусі, один із членів якої з'явився на церемонії відкриття Ігор з російським прапором.

Перш ніж прапор у нього забрали, чоловік пройшов з ним по стадіону кілька десятків метрів.

7 серпня Міжнародний паралімпійський комітет оголосив про рішення усунути збірну Росії від Паралімпійських ігор.