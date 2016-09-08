У перший змагальний день Паралімпіади медалі будуть розіграні в 6 видах спорту

Сьогодні в Ріо-де-Жанейро пройде перший змагальний день Паралімпіади-2016, в рамках якого будуть розіграні медалі у 6-ти видах програми, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перші чемпіони і призери визначаться у легкій атлетиці, а потім нагороди розіграють представники велоспорт-треку, пауерліфтинг, дзюдо, стрільби і плавання.

У легкій атлетиці перша нагорода буде розіграно вже о 10.00 за місцевим часом (16.00 за Києвом) у забігу чоловіків на 5000 метрів. Втім, представник України першим чемпіоном Ріо не стане точно - наші атлети в цьому забігу не беруть участь. Також наших представників немає у списку учасників змагань в секторі для штовхання ядра і метання диска.

Першим фіналом з участю спорстмена збірної України стане чоловічий турнір зі стрибків у довжину, де виступить володар золотої та бронзової медалей Паралімпіади-2012 інвалід першої групи одесит Руслан Катишев. Змагання стартують о 10.25 за місцевим часом (16.25 по Києву). Всього в легкій атлетиці в перший день буде розіграно 10 комплектів медалей.

В велоспорт-треку буде розіграно 8 комлпектов медалей (з 22.00 до 00:00 по Києву), в дзюдо - 4 комплекти нагород, за дві вагові категорії у чоловіків і жінок (21.30 - 23.00), в пауерліфтингу - два комплекти нагород, по одному у чоловіків і жінок (19.00 та 22.00), у стрільбі - також два комплекти нагород, по одному у чоловіків і жінок (16.30 та 20.30) і в плаванні найбільш насичена програма - 16 комплектів нагород (23:30 - 03.00).

Всього, у перший день змагань буде розіграно 42 комплекти нагород.

Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада-2016 проходить в Ріо-де-Жанейро з 7 по 18 вересня.