У Ріо-де-Жанейро стартували Паралімпійські ігри (фоторепортаж)
Літні Паралімпійські ігри офіційно розпочалися на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро з яскравої церемонії відкриття.
Організатори заходу ставили перед собою мету кинути виклик стереотипам і відобразити енергію паралімпійського співтовариства, пише Бі-Бі-Сі.
В ході церемонії президент Бразилії Мішел Темер оголосив Паралімпійські ігри 2016 року відкритими. При цьому, в ході свого виступу його кілька разів освистала публіка на трибунах, що стало відображенням політичної кризи в країні.
Вогонь Паралімпійських ігор 2016 року запалив шестиразовий чемпіон Параолімпіад у плаванні бразилець Клодоалдо Сілва.
За 11 днів на Іграх розіграють 528 комплектів медалей у 22 видах спорту. Понад 4 тисячі спортсменів з майже 160 країн з'явилися на церемонії відкриття.
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Зазначимо, що Україну на Іграх представлять 155 спортсменів - це найбільша кількість за всю історію нашої країни з часів отримання незалежності.
Враховуючи дискваліфікацію збірної Росії з Паралімпіади, Україна є одним з фаворитів на перше місце в загальному медальному заліку. Конкурентами України можуть бути Великобританія і Китай.
Ігри триватимуть до 18 вересня.