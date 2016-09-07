У Ріо-де-Жанейро сьогодні стартують Паралімпійські ігри (відео)

Сьогодні в Ріо-де-Жанейро відкриються XV Паралімпійські ігри.

Україну на Іграх представлятимуть 155 спортсменів - це найбільша кількість за всю історію нашої країни з часів отримання незалежності.

Враховуючи дискваліфікацію збірної Росії з Паралімпіади, Україна є одним з фаворитів на перше місце в загальному медальному заліку. Конкурентами України можуть бути Великобританія та Китай.

Зазначимо, що змагання відбудуться на тих стадіонах, аренах і інших майданчиках, де проходила Олімпіада-2016. Всього на Паралімпіаді будуть розіграні медалі у 22 видах спорту, українські спортсмени візьмуть участь у 15 з них.

Урочиста церемонія відкриття Паралімпіади-2016 відбудеться 7 вересня на стадіоні "Маракана" в 00:30 за київським часом. Паралімпіада триватиме до 18 вересня.