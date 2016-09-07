Сьогодні в Ріо відбудеться церемонія відкриття Паралімпіади-2016

Сьогодні в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відбудеться урочиста церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2016, повідомляє офіційний сайт змагань.

Церемонія розпочнеться о 18.15 за місцевим часом (00.15 - за київським) на легендарному футбольному стадіоні "Маракана". Саме на цій арені пройшли церемонії відкриття і закриття Олімпійських ігор-2016, а також фінальні матчі жіночого і чоловічого турнірів з футболу.

500 професійних співробітників, у тому числі хореографів і художників, і 2000 волонтерів візьмуть участь у церемонії. Церемонія була розроблена дизайнером Фредом Джеллі, письменником Марсело Рубенсом Паівой і артистом Віком Мунісом. Тема церемонії "Кожен орган має серце" відображає його спрямованість на людський стан, почуття, труднощі, солідарність і любов.

Однією з зірок буде американська сноубордистка і паралімпійський призер Емі Перді. На Паралімпійських іграх 2014 р. вона завоювала бронзову медаль. Перді брала участь в американському телевізійному шоу "Танці з зірками" і на церемонії виконає самбу з загадковим партнером.

У параді спортсменів візьмуть участь понад 4000 спортсменів, що представляють понад 160 команд. Вести парад буде Ібрагім аль-Хусейн, сирійський біженець, який на Іграх змагатиметься у складі команди незалежних паралімпійських атлетів.

Кульмінаційним моментом церемонії стане запалювання Паралімпійського вогню, що символізує офіційний старт Ігор. Полум'я побувало в усіх п'яти регіонах Бразилії протягом семи днів, за цей час його пронесли 500 факелоносців. Факел чотирикутної форми символізує чотири паралімпійські цінності - мужність, рішучість, натхнення і рівність.

Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада-2016 пройде в Ріо з 7 по 18 вересня 2016 року.