У чому причина провалу українських спортсменів на Олімпіаді - Секретні матеріали

11 медалей і 31 місце в турнірній таблиці - такого низького результату в української збірної ще не було.

Тож не дивно, адже в цьому році Україну на Олімпіаді в жаркому Ріо представляло рекордно мала кількість учасників. Суперечки і звинувачення, що розгорілися з цього приводу, все більше нагадують зачароване коло - спортсмени скаржаться на брак фінансування і звинувачують у всьому міністерство, а міністерство, в свою чергу, присвоюють провал самим спортсменам і дає порцію нових обіцянок.

Куди ж все-таки йдуть виділені на Олімпіаду гроші? Як зараз виглядають тренувальні бази, які обіцяють ввести в експлуатацію до кінця року? І хто заробляє на невдачах спортсменів?

Дивіться програму "У чому причина провалу українських спортсменів на Олімпіаді" телепроекту "Секретні матеріали".