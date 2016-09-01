Призер Ігор у Ріо-2016 Беленюк: "Вина міністра спорту в тому, що він не є авторитетом"

Срібний призер Олімпійських ігор-2016 у змаганнях з греко-римської боротьби українець Жан Беленюк поділився своєю думкою про міністра молоді і спорту України і про те, що міністерство не приносить користі українському спорту, в інтерв'ю Апострофу.

"Роль Жданова в результатах на Іграх в Ріо?... Там не тільки його вина. Простіше простого зробити з міністра цапа-відбувайла. Його вина в тому, що він не є авторитетом. Ані для спортсменів, ані для тренерів, та й в принципі. Порядку як не було, так і немає. Ну і ще багато нюансів, через які формується ось така думка про наше міністерство. Всі дуже незадоволені, усі скаржаться, що там багато людей, які жодної користі спорту не приносять", - заявив Беленюк.

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"Я завжди говорив, що міністр необов'язково повинен бути спортсменом, він просто повинен бути професіоналом і збирати навколо себе професіоналів у своїй галузі. А спортсмен, не спортсмен... Можна поставити і спортсмена, який буде красти більше будь-якого не спортсмена. Це не панацея. Потрібно чітко бачити ситуацію, бути відкритим для спортсменів, для тренерів. Розуміти їх проблеми, якось допомагати, сприяти їх вирішенню", - продовжив борець.

Говорячи про свою особисту поразку у фіналі олімпійського турніру через упереджене суддівство, Беленюк зазначив: "Збірна України ніякої ваги не має в федерації (міжнародній), ми не могли ні на що розраховувати. Все залежить від матеріального благополуччя національної федерації. Повинні бути гроші, повинні проводитися роботи на рівні суддів, на рівні всієї міжнародної федерації. Там повинні бути свої люди, які лобіюють наші інтереси. У нас, на жаль, таких людей немає. Тому авторитету ми ніякого не маємо".

Як повідомляв УНІАН, Жан Беленюк програв у фіналі олімпійського турніру борцю з Росії, багато в чому завдяки упередженому суддівству, і завоював срібну нагороду Ігор в Ріо.