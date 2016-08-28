Олімпійський чемпіон Чебан: "Попросив міністра розібратися з нашим тренером, який перешкоджав медалям"

Дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на каное-одиночці Юрій Чебан попросив міністра спорту Ігоря Жданова "розібратися" з головним тренером української команди з веслування Олексієм Мотовим за те, що він перешкоджав українським спортсменам у здобутті медалей на Іграх в Ріо. Про це Чебан розповів в інтерв'ю телеканалу "Громадське", повідомляє Tribuna.com.

"Я попросив, щоб він (Жданов - ред.) розібрався з нашим головним тренером Мотовим, який перешкоджав медалям. Теоретично у нас мало було бути п'ять медалей. Це дівчатка (четвірка і двійка), я, двійка-каное і Паша Алтухов.

У мене була медаль на межі зриву, тому що в потрібний момент не виявилося тренера поруч, коли треба було подавати протести. Він виїхав з каналу і мене кинув.

Паша Алтухов не знав, що він може по сітці відбору потрапити відразу у фінал. Головний тренер не надав йому ці протоколи, які оновлюються. Їх потрібно щоранку брати і показувати, вираховувати по сітці, куди він може потрапити. Відповідно, він сплавив гонку, потрапив до півфіналу. У півфіналі виклався, видихався до фіналу і стояв не по тій доріжці, по якій йому було вигідно.

За дівчаток – це взагалі інша тема. Тому що можна цілу передачу виділити. Розбирання було з грудня місяця минулого року, аж до самого виїзду на Олімпійські ігри. Вони тренувалися по Скайпу з тренером, постійно були з ним на зв'язку. На зборі перед Олімпіадою були без тренера.

Все це зав'язано на одній людині.

Як відреагував міністр? Що він міг сказати, там люди сиділи. "Так, все зробимо. Будемо вирішувати, будемо розбиратися». Будемо чекати", – сказав Чебан.

Як повідомляв УНІАН, раніше три українських байдарочниці звинуватили головного тренера команди з веслування Олексія Мотова за звільнення їх тренера Олексія Семикіна перед змаганнями і нав'язування складу на Олімпіаду. Крім того, вони заявили, що Ігор Жданов шантажував їх допінгом перед Іграми-2016.

Пізніше радник міністра Павло Булгак заявив, що Семикін готував екіпаж українських спортсменок на продаж в Молдову чи Азербайджан. У свою чергу, Жданов спростував інформацію про шантаж, підкресливши, що він зовсім не спілкувався з байдарочницами перед Олімпіадою.