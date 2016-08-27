На Майдані у Києві відбулася церемонія проводів збірної України на Паралімпійські ігри до Ріо

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, в Іграх візьмуть участь 172 українських спортсмени - найбільша збірна команда на іграх за всю історію України.

Атлети представлятимуть Українську державу у 15 видах спорту: у веслуванні академічному, волейболі сидячи, дзюдо, легкій атлетиці, настільному тенісі, пауерліфтінгу, плаванні, стрільбі кульовій, стрільбі з лука, фехтуванні на візках, футболі серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу, велоспорті, параканое, голболі та паратриатлоні.

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Загалом на Паралімпіаді у Ріо близько 4,5 тис. спортсменів розігруватимуть 528 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Присутній на урочистостях заступник глави Адміністрації президента Ростислав Павленко зі сцени зачитав вітання глави держави до спортсменів.

«Високо і гордо несіть синьо-жовтий прапор Батьківщини, пам’ятаючи, що разом із вами мільйони співвітчизників, наші воїни-захисники, з вами Україна», - йдеться у вітанні Петра Порошенка.

Президент підкреслив, що українці вірять у перемоги паралімпійців.

«У складному 2014 році, коли у буремному Києві вирішувалася доля європейського вибору держави, ви на зимовій Паралімпіаді демонстрували усьому світові національну гідність і високий патріотизм. Сподіваємось на вашу силу, міць і незборимий український дух», - зазначається у вітанні.

Глава держави наголосив, що кожен здобуток спортсменів-паралімпійців важливий для громадян з інвалідністю, бо надихає їх на повноправну участь у житті суспільства, утвердження здорового способу життя та досягнення нових вершин. Президент побажав Національній паралімпійській збірній команді України міцного здоров’я, впевненості, рекордів та медалей.

В урочистій церемонії проводів також взяли участь уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, українські артисти, учасники АТО та Революції Гідності.

ХV літні Паралімпійські ігри відбудуться в Ріо-де-Жанейро з 7 вересня по 18 вересня.