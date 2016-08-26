Як у Києві зустрічали українських каноїстів-медалістів Ріо-2016 (фоторепортаж)

Зокрема, українські каноїсти Юрій Чебан, Дмитро Янчук та Тарас Міщук привезли додому з Ріо-де-Жанейро олімпійські нагороди.

Так, Чебан отримав "золото" в одиночному каное в запливі на 200 метрів, а дует Янчук-Міщук - "бронзу" у змаганнях на каное-двійках на дистанції 1000 метрів.

Як зазначає прес-служба НОК України у своєму Facebook, зустріч відбулася під музичний супровід військового оркестру з неймовірною кількістю квітів, плакатами та короваєм. Спортивних героїв країни зустрічали керівництво та представники Національного олімпійського комітету України, Збройних сил України, спортивних товариств, вболівальники, друзі, близькі, батьки та кореспонденти.

У свою чергу наставники медалістів - особистий тренер Чебана В'ячеслав Сорокін та тренер дуету Янчук-Міщук Микола Мацапура - зізналися, що неймовірно щасливі за своїх хлопців, відзначивши, що їх підопічні заслужили на ці медалі та вони - це справжні бійці.