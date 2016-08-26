Усі українські призери-олімпійці отримали призові за медалі в Ріо
Міністр молоді та спорту України Жданов повідомив про те, що гроші вже надійшли на банкові картки спортсменів.
Міністерство молоді та спорту України виплатило державні преміальні усім спортсменам збірної України, які стали переможцями та призерами Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, повідомив міністр Ігор Жданов у своєму Facebook.
Міністр зазначив, що кошти були виплачені спортсменам оперативно. Спорстмени вже отримали на свої картки відповідні кошти.
"Нагадаю, виплата преміальних відбувається в перерахунку на грн. по курсу НБУ на день здійснення транзакції", - зазначив Жданов.
Спортсмени отримали 125 тис. доларів США за "золото" Олімпіади, 80 тис. доларів США за "срібло", 55 тис. доларів США за "бронзу".
Як повідомляв УНІАН, на Іграх в Ріо українці здобули 2 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі - 11 нагород.
Ігри в Ріо проходили з 5 по 21 серпня.