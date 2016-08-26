Усі українські призери-олімпійці отримали призові за медалі в Ріо

Міністерство молоді та спорту України виплатило державні преміальні усім спортсменам збірної України, які стали переможцями та призерами Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, повідомив міністр Ігор Жданов у своєму Facebook.

Міністр зазначив, що кошти були виплачені спортсменам оперативно. Спорстмени вже отримали на свої картки відповідні кошти.

"Нагадаю, виплата преміальних відбувається в перерахунку на грн. по курсу НБУ на день здійснення транзакції", - зазначив Жданов.

Спортсмени отримали 125 тис. доларів США за "золото" Олімпіади, 80 тис. доларів США за "срібло", 55 тис. доларів США за "бронзу".

Як повідомляв УНІАН, на Іграх в Ріо українці здобули 2 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі - 11 нагород.

Ігри в Ріо проходили з 5 по 21 серпня.