Результати збірної України в Ріо відображають реальний стан масового спорту в державі - голова комітету ВР

Як повідомили у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка", про це заявив голова парламентського комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний.

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За його словами, Україна посіла лише 31-е місце на Олімпіаді не через брак фінансування процесу підготовки та участі українських спортсменів у змаганнях, а внаслідок занепаду масового спорту та спорту вищих досягнень загалом. «У Держбюджеті на 2016 рік було виділено 249 мільйонів гривень на підготовку та участь українських спортсменів в Олімпійських іграх у Бразилії. В цьому плані до уряду та профільного міністерства питань немає – кошти були виділені у повному обсязі. Більше того, розміри преміальних за олімпійські медалі були збільшені, і Україна за цим показником стала одним із лідерів у світі», - сказав він і наголосив, що «з мотивацією у спортсменів було все нормально».

«Очевидно, причини їхніх невдалих виступів насправді інші. Це застаріла інфраструктура і спортивні бази, через що наші атлети часто змушені тренуватися за кордоном, боротьба за крісла у спортивних федераціях, яка будується на інтригах та корупції, але не зважає на відсутність спортивних результатів у майбутньому», - зауважив Палатний і додав, що ще одна серйозна проблема – перехід українських олімпійців під прапори інших держав, «в основному туди, де пропонують краще матеріальне забезпечення».

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Водночас основною проблемою сфери фізичної культури і спорту народний депутат вважає хронічне недофінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл. «ДЮСШ – це фундамент олімпійської підготовки і майбутніх спортивних досягнень. Щоби у нас були олімпійські чемпіони, держава повинна спочатку подбати про масовий спорт. Після передачі фінансування ДЮСШ на місцевий рівень ця проблема набула загрозливого характеру – лише за 2015 рік було скорочено 83 спортивні школи та позбавлено можливості займатися спортом майже 30 тисяч дітей. Це при тому, що виділили 100 млн гривень субвенції місцевим бюджетам. Цього року на масовий спорт держава не виділила ні копійки, а неодноразові прохання та пропозиції членів профільного комітету щодо цільових субвенцій безапеляційно блокуються Міністерством фінансів України», - наголосив він.

На переконання Палатного, поки Україна буде фінансувати сферу фізичної культури і спорту за залишковим принципом, місцеві бюджети продовжуватимуть виділяти на розвиток спорту менше 1% своїх фінансових ресурсів, а спортсменам не буде де тренуватися, підстав говорити про олімпійські перспективи ставатиме все менше.

Як повідомляв УНІАН, збірна України посіла 31-е місце в медальному рейтингу Олімпіади-2016, що стало найгіршим результатом за всю історію участі українців у цих змаганнях. В активі українських спортсменів дві золотих, п'ять срібних та чотири бронзових нагороди.