Міністр спорту спростував заяви про шантаж українських байдарочниць

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов спростував заяву учасниць збірної України з веслування на байдарках, у тому, що він шантажував їх перед Олімпіадою. Про це Жданов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ще раз про жіночу четвірку байдарку. У мене не було особистих зустрічей з дівчатами, тому я за жодних обставин не міг їх "шантажувати", чи "погрожувати допінгом". Це абсолютна вигадка. Адже допінг-проби українських спортсменів відправляються в Німеччину до незалежної лабораторії", - написав Жданов.

При цьому він підкреслив, що йому як міністру спорту було невигідно відправляти на Олімпіаду більш слабкий екіпаж спортсменок.

"Окрім того мені, як міністру спорту, взагалі, не вигідно направляти на ігри у Ріо слабкий екіпаж, чи "позбавляти когось медалей". Адже наше Міністерство першим зацікавлене в завоюванні нагород на Олімпійських іграх.

Ще раз хочу наголосити. Цей екіпаж відбирався в Ріо за чітко затвердженими правилами і критеріями. Я особисто не розробляв ці критерії та ніяк не міг впливати на цей процес. Систему відбору розробляли тренери та фахівці профільної федерації. Потім ця система була затверджена Експертною радою, потім Національним олімпійським комітетом України і постфактум Міністерством спорту. Ніхто не має права порушувати систему відбору, яка існує в кожному із видів спорту. Це як порушити закон.

Діє спортивний принцип, який полягає в тому, що на Олімпіаду в складі екіпажу їдуть кращі спортсмени України. Так і відбулося – поїхали кращі за спортивними показниками, включно із Марією Повх, з якою ця четвірка здобула олімпійську ліцензію.

Решта - це емоції. Нагадаю, що українки вийшли у фінал змагань Олімпіади на 500-метрівці, показавши другий кращий час у своєму півфінальному заїзді. Наш екіпаж, аж ніяк не був слабким", - вважає Жданов.

Як повідомляв УНІАН, раніше три представниці жіночої четвірки в веслування на байдарках Інна Грищун, Анастасія Тодорова та Світлана Ахадова звинуватили Жданова в тому, що він шантажував їх допінгом.

"Жданов нам сказав: "чи погоджуєтеся на той склад четвірки, який ми пропонуємо, або взагалі не поїдете на Олімпійські ігри", – заявила тоді Грищун.