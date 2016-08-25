Організатори Олімпіади-2016 відкрили аукціон предметів, пов'язаних з іменами призерів змагань

Організатори Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро виставили на аукціон кілька десятків предметів спортивного інвентарю та інші аксесуари, пов'язані з іменами переможців та призерів змагань. Інформація про торги була опублікована на офіційному сайті оргкомітету "Ріо-2016", повідомляє ТАСС.

"Завоюйте свій шматочок історії. Реєструйтеся вже зараз", - це гасло розміщено на інтернет-сторінці, присвяченій подіям Олімпіади. Серед доступних трофеїв - естафетна паличка, яку тримав у руках ямайський спринтер Усейн Болт, або факел, з допомогою якого бразильський марафонець Вандерлей Кордейру запалив олімпійський вогонь на церемонії відкриття Ігор. Взяти участь у торгах можуть жителі будь-якої точки планети.

"Ми намагалися представити покупцям дійсно унікальні предмети, наприклад, прапори та спортивний інвентар, який використовували спортсмени. Олімпіада - фантастична подія, і ці речі через кілька років стануть безцінними. Ми хочемо дати кожному можливість отримати на пам'ять частинку цієї історії", - заявив Джон Курлей, один з топ-менеджерів "Ріо-2016", відповідальний за проведення торгів.

Сайт аукціону буде доступний до грудня. Організатори обіцяють постійно поповнювати його асортимент новими товарами. Стартова ціна найдешевших з них - лише один реал (близько 0,3 долара), однак найбільш популярні в учасників торгів предмети за кілька годин дорожчають в десятки тисяч разів. На даний момент лідером за ціною є олімпійський факел з автографом Вандерлея Кордейру - за нього вже запропоновано 19,1 тисяч реалів або 8,9 тисяч доларів.

ХХХІ літня Олімпіада пройшла в Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня. Це були перші Олімпійські ігри, які відбулися в Південній Америці. З 7 по 18 вересня у місті відбудеться Паралімпіада.