Радник міністра спорту: "У збірній України з веслування велася робота з продажу екіпажу в Молдову чи Азербайджан"

Радник міністра молоді та спорту Ігоря Жданова Павло Булгак на своїй сторінці в Facebook заявив, що екс-тренер жіночої збірної України з веслування на байдарках Олексій Семикін перед Олімпіадою намагався зробити все можливе, щоб екіпаж був проданий в Азербайджан або Молдову.

Таким чином Булгак відповів на звинувачення в адресу Мінспорту з боку українських байдарочниць Інни Грищун, Анастасії Тодорової та Світлани Ахадовой. Раніше спортсменки заявили, що Мінспорту та особисто Ігор Жданов шантажували їх і нав'язували склад команди на Олімпіаду.

"З приводу скандальних заяв байдарочниць та їх тренера Семикіна. За наявною інформацією, яку маємо з різних джерел, там велася планомірна робота з підготовці до продажу екіпажу в Азербайджан або Молдову. Звичайно, разом з тренером. Хто ж відмовиться від готового екіпажу, потенційно здатного приносити медалі?

Саме тому, сумнозвісний тренер прагнув будь-яким способом (навіть через грубе і офіційно доказане порушення системи відбору) засвітити на іграх в Ріо виключно свій екіпаж, без дуже сильної спортсменки Марії Повх. Кажуть, хотів набити ціну побільше.

Шкода дівчат, яких один горе-тренер втягнув у ці непатріотичні ігри, замішані на великих грошах і міжнародній спортивної корупції. Мені здається, вони навіть не усвідомлювали цього.

Тренер їх свідомо і системно накручував проти міністерства, НОК України та нашої держави. Якщо хтось і завадив дівчатам завоювати медаль на Олімпіаді, то це виключно пан Семикін, його інтриги та саботаж. За все це в комплексі він і був знятий з посади", – написав Булгак.