Олімпійський чемпіон Чебан: "Спеціально замовив човен з зображенням ракети, що вдало "вибухнула" в Москві"

Український олімпійський чемпіон з веслування Юрій Чебан хотів на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро виступити на каное з малюнком ракети, яка "вибухнула" в Москві. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"З моменту, коли наша країна та люди стали переживати важкі часи, я вирішив робити тематичні малюнки зі змістом. 2014 року я спеціально замовив човен, на якому була зображена ракета, що вдало "вибухнула" в Москві.

У Ріо хотів більше фрагментів на човен, але не вийшло. Тож там вдало фінішував човен з козаками, які скачуть на конях із булавою і шаблею, як символ того, що ми – непокірний, вільний народ, який твердо стоїть на своєму і в силах дати відсіч усім", – сказав Чебан.

Як повідомляв УНІАН, Юрій Чебан виграв золото Олімпіади-2016 у заїзді каное-одиночці на дистанції 200 м. Цей успіх став для нього другим після перемоги на Олімпіаді-2008.