Україна може виплатити своїм олімпійцям понад 28 мільйонів гривень за медалі у Ріо

Українські спортсмени, які завоювали медалі на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, можуть отримати від держави 28 мільйонів і 358 тисяч гривень. Про це повідомляє ТСН Проспорт.

Як відомо, ще до Олімпіади було визначено, що за кожну золоту медаль українці мають отримати по 125 тисяч доларів, за "срібло" - 80 тисяч доларів, за "бронзу"- 55 тисяч доларів. Всі ці суми будуть виплачені у гривнях згідно з офіційним курсом НБУ.

Таким чином, якщо б виплата відбувалася сьогодні, 22 серпня, то олімпійські чемпіони Олег Верняєв та Юрій Чебан отримали б з держскарбниці по 3,15 мільйона гривень.

Все той же гімнаст Олег Верняєв, стрілець Сергій Куліш, борець Жан Беленюк, п'ятиборець Павло Тимощенко, а також шаблістки Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Олена Вороніна отримають за свої срібні нагороди по 2,016 мільйона гривень.

Бронзові призери гімнастка Ганна Різатдінова, стрибун у воду Богдан Бондаренко, каноїсти Дмитро Янчук та Тарас Міщук і шаблістка Ольга Харлан отримають по 1,386 мільйона гривень.

Крім того, спортсменам-медалістам також заплатить Національний олімпійський комітет України. Тут суми з самого спочатку були визначені в українській валюті - по 300 тисяч гривень за кожну золоту медаль, по 200 тисяч - за срібло і по 100 тисяч за бронзу.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2016 в Ріо-де-Жанейро стала найгіршою в історії України за кількістю золотих медалей, загальною кількістю медалей і місцем у медальному заліку.