Формула-1. "Форс Індії" для боротьби з лідерами потрібні ще 200 мільйонів фунтів

Для того, щоб команда "Форс Індія" могла боротися з лідерами Формули-1 "Мерседесом", "Феррарі" та "Ред Булл" за верхні позиції в Кубку конструкторів, їй необхідні ще 200 мільйонів англійських фунтів. Про це заявив заступник керівника команди Роберт Фернлі, повідомляє f1news.ru.

"Чесно кажучи, наша мета полягає в тому, щоб стати найкращими серед других. Щоб зробити наступний крок, нам потрібні додаткові 200 мільйонів фунтів стерлінгів", - заявив інженер.

Нагадаємо, у 2015 році "Форс Індія" досягла найкращого результату в своїй історії, посівши п'яте місце за підсумками сезону. В цьому році команда веде боротьбу з "Вільямс" за четверту позицію в Кубку конструкторів.

"У наступному році буде дуже цікаво, оскільки всім командам доведеться заново розробляти машини, і багато чого буде залежати від ефективності аеродинаміки. Зрозуміло, наші можливості обмежені, і провідні команди зможуть більш ефективно підготуватися до наступного сезону. У них є перевага, але перевага значно менша, ніж була раніше. Буде цікаво, і я думаю, що в наступному році ми побачимо додаткові можливості", - додав Фернлі.

Як повідомляв УНІАН, "Форс Індія" хоче зберегти своїх пілотів Серхіо Переса та Ніко Хюлькенберга на наступний сезон.