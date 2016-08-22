Арбітру, який судив поєдинок Беленюка, загрожують санкції

Про це повідомило видання Inside the games, передає 112 Україна.

Крім Казарашвили за "підозрілу манеру суддівства" були усунені суддя Тон Кін Чон з Південної Кореї і росіянин Сергій Новаковський за їх роботу у чвертьфінальному поєдинку Олімпіади з вільної боротьби між пуерторіканцем Франкліном Гомесом і борцем з Узбекистану Іхтієром Наврузовим.

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Етична комісія UWW проведе розслідування обставин поєдинку, після чого може застосувати санкції до арбітрів.

Раніше в змаганнях з греко-римської боротьби українська делегація висловила невдоволення арбітражем фінальної сутички в категорії 85 кг Українець Жан Беленюк поступився російському спортсменові Давиту Чакветадзе з рахунком 2:9. При цьому суддя поєдинку Казарашвілі, на думку української сторони, судив на користь росіянина.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня Беленюк поступився росіянину Давиту Чакветадзе в боротьбі за "золото" Олімпіади. "Довелося зіткнутися з великим лобі Росії у Міжнародної федерації боротьби. Наприклад, коли я вів у рахунку, мене ставили в партер. Це взагалі не прийнято в боротьбі", - заявив спортсмен.