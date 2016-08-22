Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро оголошені закритими

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах оголосив ХХХІ Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро закритими.

"Після 16 олімпійських днів в Ріо я оголошую Ігри закритими. Закликаю молодь по всьому світу зустрічати Олімпіаду в Токіо-2020! Ріо, до побачення!", - заявив Бах під час урочистої церемонії закриття Ігор.

Перед цим він окремо подякував місто, прийняв Олімпіаду-2016.

"Ми приїхали до Бразилії, не знаючи чого чекати, але ви вже стали нашими друзями. Ваше місто в наших серцях! Це неймовірні Олімпійські ігри проходили в неймовірному місці і залишають по собі неймовірний слід в історії. Тому що історія знала Ріо-де-Жанейро до Олімпіади, але тепер вона буде знати це місто ще краще після Олімпіади. Диво сталося!", - заявив Бах.

Як повідомляв УНІАН, збірна України посіла 31-е місце в медальному рейтингу Олімпіади-2016.