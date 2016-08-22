Ефіопський бігун впевнений, що його вб'ють, якщо він повернеться додому

5 серпня в Ефіопії почалися масові протести з вимогами провести політичні та соціальні реформи і покласти край порушенням прав людини, передає Трибуна.

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За словами Лілеси, за останні 9 місяців тисяча людей загинули в результаті дій уряду.

Лілеса планує позначити протест і на церемонії закриття, коли нагороджуватимуть марафонців.

Бігун впевнений, що його вб'ють, якщо він повернеться в Ефіопію. Вдома у Лілеси залишилися дружина і двоє дітей.