Ефіопський бігун впевнений, що його вб'ють, якщо він повернеться додому
02:47, 22 серпня 2016Ріо-2016
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Ефіопський бігун Фейиса Лилеса, який завоював срібну медаль на Олімпіаді в Ріо, виступив проти уряду Ефіопії.
REUTERS
5 серпня в Ефіопії почалися масові протести з вимогами провести політичні та соціальні реформи і покласти край порушенням прав людини, передає Трибуна.
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За словами Лілеси, за останні 9 місяців тисяча людей загинули в результаті дій уряду.
Лілеса планує позначити протест і на церемонії закриття, коли нагороджуватимуть марафонців.
Бігун впевнений, що його вб'ють, якщо він повернеться в Ефіопію. Вдома у Лілеси залишилися дружина і двоє дітей.
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