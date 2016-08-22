Розпочалася церемонія закриття Олімпійських ігор у Ріо

На стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро розпочалася церемонія закриття XXXI літніх Олімпійських ігор.

Під час церемонії відбудеться традиційне шоу, де особливу увагу буде приділено бразильському колориту. Також під час заходу пройде парад спортсменів, які брали участь в Олімпіаді.

Церемонія завершиться виступом різних шкіл самби і гасінням олімпійського вогню.

Як повідомляв УНІАН, прапороносцем збірної України на церемонії закриття буде шаблістка Ольга Харлан.