Україна посіла 31-ше місце в медальному заліку Олімпіади в Ріо
23:47, 21 серпня 2016Ріо-2016
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Беззаперечним переможцем медального заліку стала збірна США
Reuters
Збірна України посіла 31-е місце в підсумковому медальному заліку Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.
В активі українських спортсменів дві золотих, п'ять срібних та чотири бронзових нагороди. Таким чином, вони розташувалися в таблиці між Південною Африкою та Сербією.
Беззаперечним переможцем медального заліку стала збірна США, яка взяла 121 медаль - 46 золотих, 37 срібних та 38 бронзових.
Друге місце посіла Великобританія, у неї 67 медалей, у тому числі 27 золотих, 23 срібних і 17 бронзових.
На третій позиції медального заліку завершив змагання Китай, який зібрав 70 медалей, включаючи 26 золотих, 18 срібних і 26 бронзових.
Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2016 стала найгіршою в історії збірної України.
Збірна України завершила XXXI літні Олімпійські ігри на 31 позиції у загальнокомандному заліку
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