Україна посіла 31-ше місце в медальному заліку Олімпіади в Ріо

Збірна України посіла 31-е місце в підсумковому медальному заліку Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.

В активі українських спортсменів дві золотих, п'ять срібних та чотири бронзових нагороди. Таким чином, вони розташувалися в таблиці між Південною Африкою та Сербією.

Беззаперечним переможцем медального заліку стала збірна США, яка взяла 121 медаль - 46 золотих, 37 срібних та 38 бронзових.

Друге місце посіла Великобританія, у неї 67 медалей, у тому числі 27 золотих, 23 срібних і 17 бронзових.

На третій позиції медального заліку завершив змагання Китай, який зібрав 70 медалей, включаючи 26 золотих, 18 срібних і 26 бронзових.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2016 стала найгіршою в історії збірної України.