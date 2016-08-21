Збірна України завершила участь в Олімпіаді-2016 з особистим медальним антирекордом

Збірна України завершила ХХХІ літні Олімпійські Ігри в Ріо-де-Жанейро з найгіршим результатом в своїй історії за кількістю золотих медалей, загальною кількістю медалей і місцем у медальному заліку.

Протягом Олімпіади Україна завоювала 11 медалей.

Два "золота" для України завоювали гімнаст Олег Верняєв у змаганнях на брусах, а також Юрій Чебан у веслуванні на каное.

П'ять срібних медалей виграли стрілець Андрій Куліш, гімнаст Олег Верняєв в індивідуальному багатоборстві, жіноча збірна з фехтування на шаблях, борець у вільному стилі Жан Беленюк і спортсмен у сучасному п'ятиборстві Павло Тимощенко.

Чотири бронзи взяли шаблістка Ольга Харлан, стрибун у висоту Богдан Бондаренко, дует каноїстів Тарас Міщук і Дмитро Янчук, а також гімнастка Ганна Різатдінова.

З цими результатами Україна посяде в остаточному медальному заліку не вище 30-го місця.

До цього найбільш невдалою Олімпіадою для України за кількістю золотих медалей був Сідней-2000, де спортсмени здобули три медалі найвищої проби. Найменшу загальна кількість медалей українці раніше вигравали на Іграх-2012 в Лондоні - 20.

Найнижче місце на Олімпіаді українські спортсмени посідали в Сіднеї, в 2000-му році - 21-ше.