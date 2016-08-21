Ріо-2016. Борець Андрійцев поступився в "бронзовому фіналі" Олімпіади
21:17, 21 серпня 2016Ріо-2016
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Український борець у вільному стилі не зміг перемогти представника Узбекистану Магомеда Ібрагімова.
Reuters
Українець Валерій Андрійцев не зміг виграти у "бронзовому фіналі" олімпійських змагань з вільної боротьби серед спортсменів до 97 кг.
У цій сутичці 29-річний уродженець Малина (Житомирська область) поступився 33-річному узбеку Магомеду Ібрагімову, який на Олімпіаді-2004 в Афінах став срібним призером. Рахунок поєдинку - 6:4.
Як повідомляв УНІАН, у півфіналі Андрійцев поступився азербайджанцю Хетагу Газюмову, отримавши при цьому травму коліна. До цього він впорався з киргизом Магомедом Мусаєвим і росіянином Анзор Болтукаєвим.
Нагадаємо, Валерій Андрійцев є срібним призером Олімпіади-2012 у Лондоні.
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