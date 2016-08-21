Ріо-2016. Борець Андрійцев поступився в "бронзовому фіналі" Олімпіади

Українець Валерій Андрійцев не зміг виграти у "бронзовому фіналі" олімпійських змагань з вільної боротьби серед спортсменів до 97 кг.

У цій сутичці 29-річний уродженець Малина (Житомирська область) поступився 33-річному узбеку Магомеду Ібрагімову, який на Олімпіаді-2004 в Афінах став срібним призером. Рахунок поєдинку - 6:4.

Як повідомляв УНІАН, у півфіналі Андрійцев поступився азербайджанцю Хетагу Газюмову, отримавши при цьому травму коліна. До цього він впорався з киргизом Магомедом Мусаєвим і росіянином Анзор Болтукаєвим.

Нагадаємо, Валерій Андрійцев є срібним призером Олімпіади-2012 у Лондоні.