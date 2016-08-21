Церемонія закриття Олімпіади: час початку, де дивитися

Сьогодні, 21 серпня, на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро відбудеться урочиста церемонія закриття XXXI Олімпійських Ігор.

Початок заходу заплановано на 20:15 за місцевим часом. У зв'язку з різницею часових поясів, в Україні в цей момент настане 22 серпня. Відповідно, старт церемонії відбудеться у 02:15 за київським часом.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяВ прямому ефірі церемонію закриття Олімпіади в Ріо можна буде подивитися на телеканалі UA:Перший (колишні назви - УТ-1, "Перший Національний"). Початок трансляції - 02:00.

Для тих, хто в цей час не зможе подивитися церемонію, 22 серпня о 18:05 на цьому ж каналі буде демонструватися повтор події.

Як повідомляв УНІАН, прапороносцем збірної України на церемонії закриття Олімпіади стане фехтувальниця Ольга Харлан.