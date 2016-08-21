Ріо-2016. Український борець Квятковський з другої спроби не зміг потрапити у бронзовий фінал
20:08, 21 серпня 2016Ріо-2016
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Український спортсмен поступився американцеві Франку Молінаро.
Reuters
Українець Андрій Квятковський не зміг скористатися другою спробою на олімпійських змаганнях з вільної боротьби серед спортсменів до 65 кг і вийти у бронзовий фінал Ігор-2016.
Раніше він у поєдинку 1/8 фіналу поступився азербайджанцю Тогрулу Аскерову, але завдяки тому, що Аскеров згодом пробився у фінал, Квятковський отримав право взяти участь у сутичці за вихід до бронзового фіналу.
У цьому поєдинку він поступився американцю Франку Молінаро з рахунком 5:8.
Нагадаємо, у ваговій категорії до 97 кг до бронзового фіналу потрапив українець Валерій Андрійцев.
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