Ріо-2016. Збірна України посіла сьоме місце на змаганнях з художньої гімнастики
19:53, 21 серпня 2016Ріо-2016
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Українкам не вдалося поборотися за медалі у командному фіналі.
Reuters
Збірна України з художньої гімнастики посіла сьоме місце у фіналі командної першості на Олімпіаді-2016.
До складу української команди входять Олена Дмитраш, Євгенія Гомон, Олександра Гридасова, Валерія Гудим Анастасія Возняк.
За підсумками двох етапів змагань - з п'ятьма стрічками, а також з трьома булавами і двома обручами, - вони набрали 34,282.
Чемпіонками у командній першості стали росіянки (36,233), срібними призерами - іспанки (35,766), бронзовими - дівчата з Болгарії (35,766).
Нагадаємо, у кваліфікації українки посіли останнє прохідне восьме місце.
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