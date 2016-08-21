Ріо-2016. Збірна України посіла сьоме місце на змаганнях з художньої гімнастики

Збірна України з художньої гімнастики посіла сьоме місце у фіналі командної першості на Олімпіаді-2016.

До складу української команди входять Олена Дмитраш, Євгенія Гомон, Олександра Гридасова, Валерія Гудим Анастасія Возняк.

За підсумками двох етапів змагань - з п'ятьма стрічками, а також з трьома булавами і двома обручами, - вони набрали 34,282.

Чемпіонками у командній першості стали росіянки (36,233), срібними призерами - іспанки (35,766), бронзовими - дівчата з Болгарії (35,766).

Нагадаємо, у кваліфікації українки посіли останнє прохідне восьме місце.