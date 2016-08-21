Прапороносцем України на закритті Олімпіади-2016 стане Ольга Харлан
19:43, 21 серпня 2016Ріо-2016
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Знаменита українська фехтувальниця виграла в Ріо-де-Жанейро дві медалі.
Харлан стане прапороносцем України / НОК України
Прапороносцем України на церемонії закриття Олімпіади-2016 стане шаблістка Ольга Харлан, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету (НОК) України.
"Для мене це величезна честь. У мене і так був гарний настрій, а тепер важко стримати все відчуття. Я понесу прапор України! Пишаюся цим!", - заявила спортсменка.
Нагадаємо, на Олімпіаді-2016 Харлан виграла дві медалі - бронзу в індивідуальних змаганнях, а також срібло у командній першості.
Раніше вона в складі збірної України ставала чемпіонкою Олімпіади-2008, а також вигравала бронзу в індивідуальних змаганнях на Іграх-2012.
Також додамо, що прапороносцем України на церемонії відкриття Олімпіади був стрілець Микола Мільчев.
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