Прапороносцем України на закритті Олімпіади-2016 стане Ольга Харлан

Прапороносцем України на церемонії закриття Олімпіади-2016 стане шаблістка Ольга Харлан, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету (НОК) України.

"Для мене це величезна честь. У мене і так був гарний настрій, а тепер важко стримати все відчуття. Я понесу прапор України! Пишаюся цим!", - заявила спортсменка.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2016 Харлан виграла дві медалі - бронзу в індивідуальних змаганнях, а також срібло у командній першості.

Раніше вона в складі збірної України ставала чемпіонкою Олімпіади-2008, а також вигравала бронзу в індивідуальних змаганнях на Іграх-2012.

Також додамо, що прапороносцем України на церемонії відкриття Олімпіади був стрілець Микола Мільчев.