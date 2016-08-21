Ріо-2016. Сітковський потрапив до Топ-20 олімпійського марафону

Українець Олександр Сітковський посів двадцяте місце на олімпійському марафоні (42 км) в Ріо-де-Жанейро.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третя38-річний уродженець міста Жовті Води (Дніпропетровська область) почав забіг в кінці першої сотні учасників і після перших 5 км йшов на 94-й позиції. Однак після цього Сітковський кожні наступні 5 км випереджав по кілька суперників, в результаті чого зміг фінішувати у Топ-20.

Час Сітковського - 2:14:24. Від олімпійського чемпіона Еліуда Кіпчоге з Кенії він відстав на п'ять хвилин і сорок секунд.

Срібло виборов представник Ефіопії Феїса Лілеса, а бронзу - американець Гален Гупп.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2012 Сітковський подолав марафон за 2:12:56 і зайняв на ньому 12-е місце.