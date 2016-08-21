Ріо-2016. Український борець Андрійцев програв у півфіналі та боротиметься за бронзу Олімпіади

Українець Валерій Андрійцев не зміг вийти до фіналу олімпійських змагань з вільної боротьби серед спортсменів до 97 кг.

У півфіналі уродженець Малина (Житомирська область), отримавши травму, поступився азербайджанцю Хетагу Газюмову з рахунком 0:11. Тепер він побореться за бронзу Олімпіади.

Як повідомляв УНІАН, раніше Андрійцев впорався з киргизом Магомедом Мусаєвым та росіянином Анзором Болтукаєвим.

Нагадаємо, Валерій Андрейцев є срібним призером Олімпіади-2012 у Лондоні.