Ріо-2016. Український борець Андрійцев програв у півфіналі та боротиметься за бронзу Олімпіади
17:12, 21 серпня 2016Ріо-2016
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Валерій Андрійцев не зміг повторити або поліпшити своє досягнення на Іграх-2012.
Reuters
Українець Валерій Андрійцев не зміг вийти до фіналу олімпійських змагань з вільної боротьби серед спортсменів до 97 кг.
У півфіналі уродженець Малина (Житомирська область), отримавши травму, поступився азербайджанцю Хетагу Газюмову з рахунком 0:11. Тепер він побореться за бронзу Олімпіади.
Як повідомляв УНІАН, раніше Андрійцев впорався з киргизом Магомедом Мусаєвым та росіянином Анзором Болтукаєвим.
Нагадаємо, Валерій Андрейцев є срібним призером Олімпіади-2012 у Лондоні.
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