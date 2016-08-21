Ріо-2016. Український борець Андрійцев несподівано переміг титулованого росіянина Болтукаєва
15:59, 21 серпня 2016Ріо-2016
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Уродженець Малина впорався з головним фаворитом змагань з вільної боротьби.
Reuters
Українець Валерій Андрійцев вийшов до чвертьфіналу олімпійських змагань з вільної боротьби серед спортсменів вагової категорії до 97 кг.
У поєдинку 1/8 фіналу 29-річний уродженець Житомирської області переміг російського чеченського борця Анзора Болтукаєва. Рахунок поєдинку - 8:5.
Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяЗазначимо. що перед стартом змагань букмекери вважали Болтукаєва головним фаворитом на золото Олімпіади. Андрійцев в рейтингу букмекерів йшов на третьому місці.
У чвертьфіналі український борець зустрінеться з киргизом Магомедом Мусаєвим.
Нагадаємо, Валерій Андрійцев є срібним призером Олімпіади-2012 у Лондоні.
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