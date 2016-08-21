Ріо-2016. Український борець Квятковський програв олімпійському чемпіону
15:18, 21 серпня 2016Ріо-2016
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Андрій Квятковський в 1/8 фіналу поступився азербайджанцю Тогрулу Аскерову.
Квятковський поступився Аськерову / wrestling.com.ua
Українець Андрій Квятковський не зміг вийти до чвертьфіналу олімпійських змагань з вільної боротьби серед спортсменів вагової категорії до 65 кг.
У поєдинку 1/8 фіналу він поступився азербайджанцю Тогрулу Аскерову з рахунком 2:12.
Зазначимо, що Аскеров є чемпіоном Олімпіади-2012 і Європейських ігор-2015.
Також додамо, що Квятковський ще може потрапити у втішний турнір, де спортсмени боротимуться за бронзу.
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