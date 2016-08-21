Ріо-2016. Український борець Квятковський програв олімпійському чемпіону

Українець Андрій Квятковський не зміг вийти до чвертьфіналу олімпійських змагань з вільної боротьби серед спортсменів вагової категорії до 65 кг.

У поєдинку 1/8 фіналу він поступився азербайджанцю Тогрулу Аскерову з рахунком 2:12.

Зазначимо, що Аскеров є чемпіоном Олімпіади-2012 і Європейських ігор-2015.

Також додамо, що Квятковський ще може потрапити у втішний турнір, де спортсмени боротимуться за бронзу.