Ріо-2016. Український борець Квятковський програв олімпійському чемпіону

15:18, 21 серпня 2016
Ріо-2016
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Андрій Квятковський в 1/8 фіналу поступився азербайджанцю Тогрулу Аскерову.

Квятковский уступил Аскерову / wrestling.com.ua

Українець Андрій Квятковський не зміг вийти до чвертьфіналу олімпійських змагань з вільної боротьби серед спортсменів вагової категорії до 65 кг.

У поєдинку 1/8 фіналу він поступився азербайджанцю Тогрулу Аскерову з рахунком 2:12.

Зазначимо, що Аскеров є чемпіоном Олімпіади-2012 і Європейських ігор-2015.

Також додамо, що Квятковський ще може потрапити у втішний турнір, де спортсмени боротимуться за бронзу.

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