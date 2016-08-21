Британська легкоатлетка: "Важко випереджати тих, хто більше схожий на чоловіка"

Британська легкоатлетка Лінсі Шарп розкритикувала Міжнародну федерацію легкої атлетики (IAAF) за допуск до змагань спортсменок, які "більше схожі на чоловіка". Про це повідомляє Xsport.ua, посилаючись на The Telegraph.

"Всі бачать, що на дистанції 800 метрів спортсменки змагаються у двох лігах. Важко обганяти тих, хто більше схожий на чоловіка. Прикро, що організатори нічого з цим не роблять, але від нас нічого не залежить. Ми можемо тільки викладатися по максимуму і прагнути прогресувати", - заявила Шарп.

Очевидно, Шарп мала на увазі олімпійську чемпіонку на дистанції 800 метрів Кастер Семеню з ПАР. У 2009 році журналісти Sydney Morning Herald викликали світовий скандал, заявивши, що Семеня, яка має мало жіночих рис, може бути гермафродитом. Проте пізніше гендерні тести довели, що Кастер є жінкою.

Додамо, що "золото" Олімпіади в Ріо стало першим в кар'єрі Семені. На Іграх-2012 в Лондоні вона завоювала срібну медаль.

Лінсі Шарп завершила фінальний забіг на шостому місці.