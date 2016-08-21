Україна в Ріо: календар останнього дня Олімпіади

Сьогодні на Олімпійських іграх в Ріо останній змагальний день. В більшості видів спорту уже розіграні медалі, а основна увага глядачів прикута до ігрових видів - баскетболу, гандболу, волейболу, - де будуть зіграні вирішальні матчі. Україна в ігрових видах спорту, як відомо, представлена не була з самого початку, тому увага українських глядачів сьогодні буде приділена, насамперед, вільній боротьбі, легкій атлетиці та художній гімнастиці.

У вільній боротьбі найбільші надії варто пов'язувати з Валерієм Андрійцевим, який на Олімпіаді-2012 у Лондоні став срібним призером. Зараз букмекери оцінюють українця як третього претендента на "золото", а проблема тут лише одна - вже у своїй першій сутичці він зустрінеться з росіянином Анзором Болтукаєвим, фаворитом №1 на медаль найвищої проби.

В олімпійському марафоні, де традиційно сильні африканці, розраховувати на медаль дуже складно, і тому успіхом для України буде, принаймні, повторення свого найкращого результату. Цей результат належить якраз сьогоднішніму учаснику забігу Олександру Ситковському, який на марафоні під час Ігор-2012 прийшов до фінішу 12-м.

Останнім змаганням для України на Олімпіаді-2016 стане фінал командної першості з художньої гімнастики. Під час кваліфікації українські гімнастки посіли восьме місце, але тепер, надихнувшись вчорашнім бронзовим виступом Ганни Різатдінової, намагатимуться поліпшити свою позицію.

О 21:45 за київським часом розпочнеться останній олімпійський фінал - у вирішальній стадії баскетбольного турніру зіграють збірні США та Сербії. А вже о 02:30 ночі розпочнеться церемонія закриття Олімпіади, де також візьмуть участь українські спортсмени.

Вільна боротьба чоловіки

Вага: до 65 кг;

Учасник: Андрій Квятковський;

Початок 1/8 фіналу: 14:54; Фінал: після 19:00.

Вільна боротьба чоловіки

Вага: 97 кг;

Учасник: Валерій Андрійцев;

Початок 1/8 фіналу: 15:26; Фінал: після 19:00.

Легка атлетика, чоловіки

Марафон (42 км)

Учасники: Олександр Сітковський, Ігор Олефіренко, Ігор Русс;

Початок: 16:30.

Художня гімнастика

Командні змагання, фінал

Учасники: Олена Дмитраш, Євгенія Гомон, Олександра Гридасова, Валерія Гудим, Анастасія Возняк.

Початок: 17:00.

Церемонія закриття Олімпіади

Початок: 02:30.