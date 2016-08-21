Американський спортсмен вибачився перед бразильцями за історію про своє пограбування

Про це повідомляє РБК..

Інтерв'ю Лохте на телеканалі Globo вийшло відразу після першої в історії перемоги збірної Бразилії над командою Німеччини у фіналі футбольного турніру Олімпіади, привернуло рекордну телевізійну аудиторію. Відразу після завершення матчу телеканал вивів в ефір американського спортсмена, який вибачився за те, що розповідав усім про збройний напад на нього в Ріо-де-Жанейро.

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«Вибачте, Бразилія не заслуговує цього», – сказав Лохте. «Я не брехав. Я просто перебільшив те, що трапилося зі мною», - додав він.

Ситуація з американським спортсменом стала одним з головних скандалів Олімпіади. Спочатку Лохте розповідав про те, що невідомі напали на таксі, в якому він разом з кількома членами збірної США з плавання повертався з вечірки. За його твердженнями, бандити їх пограбували. Пізніше він став розповідати, що на нього напали озброєні охоронці.

Поліція стверджувала, що Лохте придумав цю історію, щоб приховати хуліганство на бензоколонці, де американці вели себе зухвало і зламали двері. В результаті троє учасників Олімпіади від США Джиммі Фейга, Джек Конгер і Гуннар Бентц – були зняті з рейсу Ріо-де-Жанейро на батьківщину. На питання, що він про це думає, Лохте заявив, що був засмучений цим фактом.

Бентц раніше заявив, що саме Лохте, який встиг полетіти в США до початку розслідування, влаштував скандал на бензоколонці, зірвав плакат зі стіни і посварився з охороною.