Збірна України посідає 28-е місце в медальному заліку перед останнім днем Олімпіади

У Ріо-де-Жанейро завершився передостанній день Олімпійських ігор-2016, за підсумками якого збірна України займає 28-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку команди 11 нагород - 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзових.

В суботу українські атлети завоювали три нагороди - бронзу у веслуванні дует каноїстів, срібло у п'ятиборстві Павло Тимощенко та бронзу в художній гімнастики Ганна Різатдінова.

Лідером медального заліку, як і раніше, є команда США, на рахунку якої вже 116 нагород - 43 золоті, 36 срібних та 37 бронзових. Слідом за американцями йдуть команди Великобританії (27-22-17, 66), Китаю (25-18-26, 69), Росії (17-17-19, 53), Німеччини (17-10-14, 41) і Японії (12-8-21, 41).

Інші команди завоювали менше 10 золотих нагород.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Ріо-де-Жанейро проходить з 5 по 21 серпня.