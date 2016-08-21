Ріо-2016. Легкоатлет Косинський потрапив у п'ятірку кращих Олімпіади в метанні списа

У Ріо-де-Жанейро завершилися змагання в секторі для метання спису в рамках турніру з легкої атлетики Олімпійський ігор, де українець Дмитро Косинський посів 5-е місце, повідомляє кореспондент УНІАН.

У своїй найкращій спробі - другий із шести - українець метнув снаряд на 83,95 метра. Це дозволило йому вийти у вирішальний раунд змагань, де боролися вісім найсильніших атлетів, і виконати всі шість спроб у фіналі, але вище 5-го місця йому піднятися не вдалося.

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Чемпіоном Олімпійських ігор у цій дисципліні став Томас Ролер з Німеччини з результатом 90,30 метра. Срібним призером - Джуліус Його з Кенії (88,24 метра), бронзовим - Кешорн Уолкотт з Тринідаду і Тобаго (85,38).

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні українка Ірина Геращенко посіла 10-е місце в секторі для стрибків у висоту.