Ріо-2016. Легкоатлетка Геращенко посіла 10-е місце у стрибках у висоту

У Ріо-де-Жанейро завершилися змагання у стрибках у висоту серед жінок в рамках олімпійського турніру з легкої атлетики, де українка Ірина Геращенко посіла 10-е місце, повідомляє кореспондент УНІАН.

Наша спортсменка з першої спроби подолала планку на висоті 1,88 метра, потім з третьої спроби подолала планку на висоті 1,93 метра, але так і не змогла вдало стрибнути на 1,97 метра.

Чемпіонкою Олімпійських ігор у цій дисципліні стала Рут Бейтіа з Іспанії з результатом 1,97 метра. Цю ж висоту подолали три інших спортсменки. За кількістю використаних спроб 2-е місце посіла Мірела Демірева з Болгарії, третє - Бланка Власіч з Хорватії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Ріо-де-Жанейро проходить передостанній день Олімпійських ігор-2016.