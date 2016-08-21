Відеоблог Rio2016: підсумки конкурсу та володарі призів з Ріо

Нагадаємо, за умовами конкурсу потрібно було назвати кількість медалей, які на Олімпіаді завоюють українські спортсмени.

Читайте такожМіністр спорту: "Тимощенко підкорив олімпійський п'єдестал після важкого перелому ноги"Олеся Деревляна зі Львова перемогла в конкурсі, і отримає приз - футболку з логотипом олімпійського Ріо-де-Жанейро.

Також серед призерів Олександр Лозовський, який отримає карту метро Ріо і чашку з зображенням талісманів Олімпіади.

Свої призи переможці отримають після повернення кореспондента УНІАН з Бразилії.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який надає найсвіжіші та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.