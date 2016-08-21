Відеоблог Rio2016: підсумки конкурсу та володарі призів з Ріо

03:36, 21 серпня 2016
Ріо-2016
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Диск і молот спортивної редакції УНІАН та автор відеоблогу Кирило Стадниченко підбиває підсумки конкурсу від УНІАН, оголошеного тиждень тому, і називає імена переможців.

Rio2016: итоги моего конкурса и обладатели призов с Рио / © UNIAN

Нагадаємо, за умовами конкурсу потрібно було назвати кількість медалей, які на Олімпіаді завоюють українські спортсмени.

Читайте такожМіністр спорту: "Тимощенко підкорив олімпійський п'єдестал після важкого перелому ноги"Олеся Деревляна зі Львова перемогла в конкурсі, і отримає приз - футболку з логотипом олімпійського Ріо-де-Жанейро.

Також серед призерів Олександр Лозовський, який отримає карту метро Ріо і чашку з зображенням талісманів Олімпіади.

Свої призи переможці отримають після повернення кореспондента УНІАН з Бразилії.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який надає найсвіжіші та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.

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