Ріо-2016. Збірна Бразилії з футболу вперше в історії виграла Олімпіаду

На легендарному стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро завершився фінальний матч футбольного турніру Олімпіади-2016, в якому збірна Бразилії обіграла команду Німеччини в серії пенальті і вперше в історії стала олімпійським чемпіоном, повідомляє кореспондент УНІАН.

Гра завершилася в основний час з рахунком 1:1, а в серії пенальті господарі були більш вдалі, 5:4.

Рахунок у матчі в середині першого тайму, на 26-й хвилині відкрив головна зірка бразильців на цьому турнірі гравець "Барселони" Неймар. Довгий час здавалося, що цей м'яч стане єдиним і вирішальним у грі. Але, на 59-й хвилині Максиміліан Мейер зрівняв результат. Цей рахунок протримався до кінця основного і в додатковий час.

А в серії пенальті єдиним неточним виявився останній удар гравця німецької збірної Нільса Петерсена за рахунку 4:4. У свою чергу, бразильці, в особі Неймара, свій останній удар реалізували - 5:4.

Таким чином, збірна Бразилії з футболу вперше в історії виграла Олімпійські ігри.