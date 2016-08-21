Міністр спорту: "Тимощенко підкорив олімпійський п'єдестал після важкого перелому ноги"
02:41, 21 серпня 2016Ріо-2016
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Павло Тимощенко здобуває "срібло" Олімпіади у Ріо для України в сучасному п'ятиборстві.
Reuters
Про це на своїй сторінці у соцмережі написав міністр молоді та спорту Ігор Жданов. "Уявіть собі, Павло підкорив олімпійський п'єдестал після важкого перелому ноги. Оце так спортивний характер, оце так воля до перемоги! Героїчний, лицарський виступ! Вітаємо та неймовірно пишаємося нашим багатоборцем!", - написав міністр.
Читайте такожУкраїнець Тимощенко виграв срібло Олімпіади у сучасному п'ятиборствіЯк повідомляв УНІАН, українець Павло Тимощенко виграв срібло в змаганнях з сучасного п'ятиборства на Олімпіаді-2016 в Ріо. 29-річному киянину не вистачило семи очок до золотої медалі.
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