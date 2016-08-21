Міністр спорту: "Тимощенко підкорив олімпійський п'єдестал після важкого перелому ноги"

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав міністр молоді та спорту Ігор Жданов. "Уявіть собі, Павло підкорив олімпійський п'єдестал після важкого перелому ноги. Оце так спортивний характер, оце так воля до перемоги! Героїчний, лицарський виступ! Вітаємо та неймовірно пишаємося нашим багатоборцем!", - написав міністр.

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