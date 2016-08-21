Бронзовий призер Ігор гімнастка Різатдінова: "З росіянками я боролася до останнього, але гімнастика дуже суб'єктивний вид спорту"

Українська спортсменка Ганна Різатдінова підвела підсумки турніру з художньої гімнастики на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро і прокоментувала власний виступ, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Безумовно, я щаслива цій медалі. Якщо чотири роки тому, після Ігор у Лондоні, я відчувала, що десь недопрацювала, щось недороблено до кінця, то зараз мені дорікнути собі немає в чому. Виклалася повністю і, як бачите, мої зусилля були винагороджені. Я завоювала олімпійську медаль", - зазначила українка.

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На питання про те, чому не виходить боротися на рівних з російськими спортсменками Мамун і Кудрявцевою, відставання від яких склало близько трьох балів, Різатдінова відповіла: "Я боролася з ними, билася до кінця. Але, на жаль, гімнастика - дуже суб'єктивний вид спорту. Тим не менш, у мене є медаль. Неважливо яка - золота, срібна або бронзова. Є медаль, це найголовніше".

А на питання УНІАН про те, чи сильно тіпала нерви кореянка Сон, з якою Різатдінова боролася за бронзу, відповіла: "Тіпала. Напруга була дуже сильна. Я б навіть сказала, що не одна кореянка. П'ять спортсменок реально претендували на бронзову нагороду сьогодні. Одна втрата предмета могла перекреслити всі старання. На щастя, у мене все вийшло дуже вдало. Росіянка Кудрявцева втратила предмет? Я цього не бачила, я за суперницями взагалі не стежу. Завжди концентруюся виключно на своєму виступі".

Як повідомляв УНІАН, Різатдінова здобула бронзову медаль в олімпійському турнірі з художньої гімнастики, програвши лише двом росіянкам - Маргариті Мамун і Яні Кудрявцевій.