Українець Тимощенко виграв срібло Олімпіади у сучасному п'ятиборстві

Українець Павло Тимощенко виграв срібло в змаганнях з сучасного п'ятиборства на Олімпіаді-2016 в Ріо.

Результат Тимощенко – 1472 бали. Зокрема, він набрав 324 очки в плаванні, 227 очок у фехтуванні, 286 очок у верховій їзді та 635 балів в дисципліні біг/стрільба.

Він відстав від переможця, яким став росіянин Алєксандр Лєсун, на сім балів.

Бронзовим призером став мексиканець Марсело Ернандес - 1468 очок.

Ще один українець Андрій Федечко став 26-м, набравши 1393 бали.

Зазначимо, що Павло Тимощенко є чемпіоном світу 2015 року.