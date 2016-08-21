Українець Тимощенко виграв срібло Олімпіади у сучасному п'ятиборстві
00:28, 21 серпня 2016Ріо-2016
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29-річному киянину не вистачило семи очок до золотої медалі.
Reuters
Українець Павло Тимощенко виграв срібло в змаганнях з сучасного п'ятиборства на Олімпіаді-2016 в Ріо.
Результат Тимощенко – 1472 бали. Зокрема, він набрав 324 очки в плаванні, 227 очок у фехтуванні, 286 очок у верховій їзді та 635 балів в дисципліні біг/стрільба.
Він відстав від переможця, яким став росіянин Алєксандр Лєсун, на сім балів.
Бронзовим призером став мексиканець Марсело Ернандес - 1468 очок.
Ще один українець Андрій Федечко став 26-м, набравши 1393 бали.
Зазначимо, що Павло Тимощенко є чемпіоном світу 2015 року.
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