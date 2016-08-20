Різатдінова принесла Україні десяту медаль Олімпіади (фотогалерея)

Українка Ганна Різатдінова виграла бронзову медаль в індивідуальному багатоборстві олімпійських змагань з художньої гімнастики.

За підсумками всіх чотирьох стадій фіналу українка набрала 73,583 бала. Зокрема, 18,200 - за вправу з обручем, 18,450 - з м'ячем, 18,450 - з булавами та 18,483 - зі стрічкою.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяОлімпійською чемпіонкою в багатоборстві стала росіянка Маргарита Мамун, яка набрала 76,483 бала. Друга позиція у іншої представниці Росії Яни Кудрявцевої - 75,608 бала.

Бронзова медаль Різатдінової стала четвертою для України на Олімпіаді-2016. Всього в активі українських спортсменів 10 медалей.